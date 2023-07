Colpo Inter, pressing aggressivo Inzaghi: “Già pronto a programmare ogni allenamento per lui”

"Ormai ci siamo, la questione non può più essere rimandata ed è ora di stabilire definitivamente il futuro di Romelu Lukaku. Troppo importante per l’Inter, che tratta l’argomento relativo al belga come quello chiave per l’intera stagione. E da questo punto di vista è aggressivo anche il pressing di Simone Inzaghi, che entro un paio di settimane vorrebbe avere il centravanti in ritiro per iniziare presto e bene con la preparazione fisica, visto e considerato che per mettere in moto il motore di Big Rom è necessario programmare minuziosamente ogni seduta".