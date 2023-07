Zenga: “Trubin? Non lo conosco bene. Allenare l’Inter? Bisogna essere realisti”

Walter Zenga, in una sessione di domande e risposte con i suoi followers su Instagram, ha detto la sua su Anatoliy Trubin, portiere ucraino dello Shakhtar Donetsk indicato da molti come possibile erede di Onana tra i pali della porta dell'Inter: "Sono sincero, non lo conosco abbastanza per poter esprimere un mio parere. Molti fanno finta di conoscerlo ed esprimono pensieri fasulli. Io sono onesto, ripeto: non lo conosco bene per poter esprimere un giudizio corretto".