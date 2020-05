Commisso: “Il futuro di Chiesa? Finiamo questa stagione. Ho sbottato contro la Juve perché…”

Rocco Commisso è tornato ad esprimersi sul futuro di alcuni giocatori ambiti della Fiorentina. Il presidente e proprietario della Fiorentina ha parlato ai microfoni di ‘Rtv 38’: “Il futuro di Federico Chiesa? Il rapporto che con lui e la sua famiglia è buonissimo. Finiamo questa stagione e dopo si vedrà. Castrovilli? Mi fa commuovere. Voglio bene a tutti i ragazzi, non li ho mai criticati. Ho sbottato contro la Juventus perché ero stato nel nostro spogliatoio e volevo prendere le difese dei miei giocatori. Iachini? Lui ci ha aiutato ad arrivare al punto in cui siamo arrivati fino ad oggi. Se si chiudesse oggi, sarebbe l’allenatore dell’anno prossimo, non sarebbe giusto non continuare con lui. Se le cose andassero male ci penseremo, ad oggi e’ continuare con Iachini. Ci sono giocatori come Khoume e Agudelo che ancora non ho ancora visto giocare così come Ambrabat che deve ancora arrivare. Faremo le nostre valutazioni se si continuerà a giocare nel prossimo mese e mezzo. L’intenzione è di fare una Fiorentina dove merita di stare”.

Sulla ripresa del calcio: “I nostri giocatori positivi non sapevano di essere malati ma erano asintomatici. Speriamo che alla fine della prossima settimana tutti possano tornare ad allenarsi. Al primo posto ci deve essere la salute, ma la nostra volontà e’ di giocare cosi’ come i giocatori che sono stati due mesi chiusi in casa. Loro hanno una grande voglia di giocare a pallone. Nessuno sa quello che succederà fra un mese, non so se ci saranno nuovi casi positivi. Il governo speriamo ci lasci giocare facendo un passo in avanti. Non so se Vlahovic, Pezzella e Cutrone potranno allenarsi allo stesso livello che avevano due mesi fa. Questo verra’ accertato la prossima settimana. E’ importantissimo che se si vada avanti, non si rovini la prossima stagione perché altrimenti di stagioni rovinate ce ne sarebbero due. Se si deve compromettere qualcosa, meglio farlo con questa che con la prossima. Hanno detto che bisogna finire la stagione prima del 2 agosto ma lasciamo decidere ad altri che ne sanno più di me”.