SM – Lukaku ha comunicato addio all’Inter il 30 luglio. L’affare accontenta tutti

Il calciatore nerazzurro sembra ad un passo dal lasciare il club interista. Il problema sarà anche capire come verranno reinvestiti i soldi che arriveranno dal Chelsea

Il Chelsea vuole chiudere a breve, vuole portare Lukakualla corte di Tuchel per la Supercoppa Europea. L'attaccante belga ha accettato di tornare a Londra per la terza volta nella sua carriera. Non solo una questione di soldi ma anche di opportunità calcistiche: al club londinese potrebbe competere per la CL e anche per trofei come il pallone d'oro.