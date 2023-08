SM – Inter, conferme pesanti su Arnautovic: no del Bologna alla prima offerta, si tratta

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, arrivano "conferme pesanti" in merito al tentativo dell'Inter per Marko Arnautovic. Il club nerazzurro, infatti, avrebbe già presentato un'offerta di 3-4 mln di euro, proposta rifiutata dal Bologna che ne vorrebbe circa 10 per poi trovare un sostituto negli ultimi giorni di mercato.