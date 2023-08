«La verità? E’ stato sorprendente per me e per la mia famiglia trovare un entusiasmo simile al mio arrivo», racconta Retegui

«La verità? E’ stato sorprendente per me e per la mia famiglia trovare un entusiasmo simile al mio arrivo. Qualcosa davvero di inimmaginabile. Dico grazie alla dirigenza, a Flavio (Ricciardella, il d.g. che ha seguìto per un mese e mezzo la trattativa), alla mia famiglia, e a coloro che hanno creduto in me. Mi avevano detto che avrei assistito a uno spettacolo fantastico, ma così...».