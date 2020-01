Mercato Inter, Pepe: “Con Conte si sa: carta bianca”, Vieri: “Non dico che va in sede con…”

Si è parlato del mercato dell’Inter nel salotto televisivo di Tiki Taka, diretto da Pierluigi Pardo. A proposito di Antonio Conte il conduttore ha commentato: “Lui ha sempre in testa la vittoria finale, mai il secondo posto. Quando si lamenta è per quello”. In studio qualcuno prova a interrogarsi sul fatto che il mercato dell’Inter sia più o meno condiviso dal tecnico con la dirigenza. Bobo Vieri la dà per cosa certa e aggiunge che se fosse il contrario potrebbe succedere solo una cosa (metaforicamente): “Non dico che va in sede con la mazza da baseball, ma quasi…”. Anche Simone Pepe è d’accordo sull’unione di intenti: “La prima cosa che i dirigenti sapevano quando è arrivato Conte è che gli avrebbero dovuto dare carta bianca”.

(Tiki Taka)