Vieri, amarcord azzurro con Cassano: Ventola li sfotte, Totti e Carolina Marcialis apprezzano

Momento amarcord a tinte Italia, per Christian Vieri. Su Instagram, Bobo ha pubblicato una foto (per la verità non proprio felice, dato che lo ritrae dolorante a una gamba) in cui figura insieme al compagno di mille battaglie (e siparietti), Antonio Cassano, durante l’esperienza in Nazionale. Ne è scaturito subito un siparietto social con alcuni ex compagni.

Primo fra tutti Nicola Ventola che, in perfetto dialetto barese, ha scritto prendendoli in giro: “E ciè u film, Non guardarmi non ti sento“. Ma a commentare sono intervenuti anche Francesco Totti e Carolina Marcialis (moglie di Cassano), più “sobri” rispetto a Ventola. La parola d’ordine? “Qualità“. Peraltro condivisa anche da Vieri, che ha risposto a entrambi.