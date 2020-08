GdS – Il nome che vale 70mln. Intrigo Inter-Juve: “Conte per lui farebbe a cazzotti con Sarri”

L’immediato futuro parla europeo, con Europa League e Champions League a occupare inevitabilmente la scena. Per il domani, però, il mercato fa già capolino. D’altronde, con date così compresse (la prossima Serie A parte il 19 settembre), non c’è troppo spazio per indugiare. Soprattutto se, nel caso dell’Inter, la missione è scalzare la Juventus dal trono d’Italia una volta per tutte. E così, bianconeri e nerazzurri, primi e secondi nel campionato appena concluso, sono già pronte a sfidarsi per nomi importanti.

Gli intrecci di mercato conducono soprattutto alla Premier League e al Chelsea, dove da Jorginho a Kanté sono tanti i nomi appetibili e appetiti dalle due big del nostro calcio. In particolare, il centrocampista francese di origini maliane è al centro dei desideri sia di Antonio Conte (sempre che l’ex ct rimanga in nerazzurro) che di Maurizio Sarri. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Se potessero, Sarri e Conte, farebbero a cazzotti per Kanté, il vero centrocampista universale che manda in estasi entrambi. Ma ci vogliono 70 milioni, pur non essendo considerato assolutamente incedibile dalla signora Marina Granovskaia, e anche qui non sarà semplice trovare contropartite“.

(Fonte: gazzetta.it)