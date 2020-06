Inter, Icardi-Perisic-Radja: “Relazione dal club. A quel punto Conte ha evitato un vero incubo”

Secondo quanto proposto dall’analisi odierna della Gazzetta dello Sport, il peccato originale degli ultimi risultati dell’Inter sarebbe da ricercare nel mercato estivo del 2019. In particolare, la rosea torna sull’addio dei tre pezzi da novanta della squadra di Spalletti: Icardi-Perisic Nainggolan:

“Il peccato originale è il mercato estivo. Non potendo accertare le varie responsabilità, Conte si è attenuto alla relazione aziendale. Per evitare di ritrovarsi lo spogliatoio intossicato, a rischio di mele marce, ha accettato le epurazioni eccellenti. Il guaio è che, per ragioni varie, non ha ricevuto in cambio ciò che si aspettava: Vidal e Dzeko, che avrebbe dovuto far coppia con Lukaku. In attacco Conte si è arrangiato con la formazione e la conseguente esplosione di Lautaro“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)