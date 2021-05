SM – Inter, Conte sorpreso dalla mossa Zhang: per Antonio ipotesi rinnovo al ribasso

Il numero uno è stato piuttosto chiaro sulla necessità di tagliare i costi . Decisioni che non avrebbero lasciato indifferente Conte

Nelle scorse ore, in una riunione con i capi delle varie aree dell'Inter, Steven Zhang, presidente nerazzurro, avrebbe illustrato i programmi in vista della prossima stagione. Il numero uno della proprietà è stato piuttosto chiaro sulla necessità di tagliare i costi e abbassare il monte ingaggi. Decisioni che non avrebbero ovviamente lasciato indifferente Antonio Conte.