Conte pensa al Psg e prepara la lista di mercato dei sogni, il Sun: “I tifosi possono…”

I tifosi del Psg possono sognare? Ecco le suggestioni di mercato secondo il Parisien e il Sun: Conte e la lista dei sogni...

Sono voci anche quelle del Sun, che ipotizza una lista di alcuni "pupilli" che l'ex allenatore dell'Inter vorrebbe assolutamente nella sua formazione tipo. Il PSG avrebbe messo gli occhi anche su Romelu Lukaku, considerato un flop al Chelsea. L'entourage si starebbe già guardando in giro e Parigi è un a possibilità. Tanto più che, nel caso Antonio Conte venisse in Ligue 1, i due ritroverebbero un'intesa che l'attaccante mai ha avuto con altri allenatori. Di ex Inter ci sarebbe anche Hakimi ed ecco ricomposto un trio fondamentale per lo scudetto nerazzurro conquistato un anno fa, proprio di questi tempi. A centrocampo Conte potrebbe voler aggiungere un'altra pedina alla lista della spesa. Si tratta di una vecchia conoscenza, Paul Pogba. Nel caso le voci venissero confermate e i sogni trovassero riscontri nella realtà, i tifosi del PSG avrebbero di che gioire anche nelle prossime stagioni.