Conte: “Eriksen, mai lamenti. Inter? Doveva capire il mio calcio ma poi…”

Alla vigilia della gara contro il Brentford, il tecnico del Tottenham ha ricordato l'arrivo del danese all'Inter

Tra il Tottenham e la zona Champions c'è di mezzo il Brentford. Antonio Conte ritroverà Christian Eriksen dopo averlo allenato all'Inter. Il tecnico degli Spurs è sorpreso di vedere il danese giocare ad alti livelli e così presto dopo il malore che lo ha colpito lo scorso giugno. "Sono davvero sorpreso, ma non sono l'unica persona sorpresa di vederlo giocare in questo modo. Sinceramente nessuno conosceva la possibilità che Christian tornasse a giocare. È stata una sorpresa per tutti. Penso che a questo proposito il Brentford sia stato molto bravo a capire la situazione e a ingaggiare Christian".

"Sono molto felice per lui. Di sicuro ha sempre avuto una grande gioia nel giocare a calcio. Ma se prima si divertiva al 100%, ora è al 200%. Perché passare da una situazione in cui non puoi giocare a calcio per il resto della tua vita, a giocare di nuovo a calcio, penso che ti renda felice e ti faccia godere questo sport". Conte ricorda quando Eriksen arrivò all'Inter e le difficoltà del giocatore ad adattarsi al 3-5-2: "Penso che avesse bisogno di un po' di tempo per capire la mia idea di calcio. Ma quando lo ha fatto, è diventato un giocatore davvero importante per noi. Vedo che al Brentford a volte giocano col 3-5-2 o 3-4-3. E nel 3-5-2 fa le stesse cose che faceva con l'Inter facendo il trequartista… Non ricordo una volta che si sia lamentato quando era in panchina. Un top player, una persona top in ogni momento".