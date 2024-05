"Inoltre, il modello di accordo sottoposto a un tecnico è sempre stato di due anni con la possibilità in favore del club di prolungare di un’ulteriore stagione. Ma ci sono tanti altri aspetti secondari ancora da delineare. I principali riguardano i diritti d’immagine, come di consueto, e l’inserimento di una clausola per l’interruzione anticipata del rapporto. Conte vorrebbe tutelarsi nel caso di incompatibilità tecnica o lavorativa, senza essere vincolato da penali com’è successo a Spalletti, la cui nomina a commissario tecnico ha aperto un caso non ancora risolto dalle parti. Ovviamente, l’opportunità di liberarsi sarebbe valida soltanto alla fine del campionato e non a stagione in corso, in un ristretto lasso temporale che è oggetto di discussione da parte dei legali dei soggetti coinvolti".