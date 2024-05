È il nome giusto? Si era parlato anche di altro, come Conte.

"Quando si parla di Milan si accostano sempre i migliori nomi. Ma le valutazioni dei dirigenti non vanno solo sulle metodologie di allenamento, ma anche sul carattere e sui giocatori che hai in rosa. Avranno sicuramente valutato Paulo come il miglior profilo. Poi Conte è un grandissimo allenatore e sarebbe stato una ciliegina per i tifosi, però nella valutazione dei dirigenti sicuramente c'è stato altro".