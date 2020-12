Eriksen via? Ad Appiano Conte ha messo alla porta un altro pezzo da 90: “Parte già a gennaio”

Da Appiano Gentile, centro d’allenamento dell’Inter, arrivano importanti indicazioni, e non solo di campo.

Antonio Conte, infatti, ha di fatto messo alla porta un giocatore importante come Radja Nainggolan. Alla domanda di FCInter1908.it sul centrocampista belga, l’allenatore nerazzurro ha risposto con gelo. Segno che Conte sul Ninja non conta praticamente più. Ecco che una sua partenza a gennaio sembra ormai scontata:

“Significativo, in questo senso, anche il gelo mostrato quando il focus si è spostato sulle condizioni di Nainggolan. «Non ha recuperato, non ci sarà. Le sue prospettive? Per quel che riguarda le situazioni dei singoli giocatori dovete chiedere alla società». Come dire che sul Ninja non ci fa più conto, dopo l’impiego ridotto riservatogli fin qui. Il belga, insomma, sembra destinato a partire a gennaio“, scrive il Corriere dello Sport.

(Fonte: Corriere dello Sport)