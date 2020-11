SM – Occasione ghiotta, l’Inter punta il colpo: “Conte lo scambierebbe volentieri con Eriksen”

E’ uno dei giocatori più chiacchierati del momento. Sia per il suo rendimento in campo, per numeri fra i migliori della Serie A, sia sul mercato, dato il suo contratto in scadenza a giugno con il Milan e una trattativa per il rinnovo che procede piuttosto a rilento. Hakan Calhanoglu è uno dei nomi di cui più si parla. A fronte di una richiesta di 6 milioni netti a stagione, il club rossonero fin qui non si è spinto oltre i 3, a fronte dei 2,5 milioni attualmente percepiti.

Durante la sosta nazionali, sostiene Sport Mediaset, fra le parti non ci sono stati ravvicinamenti. Ragion per cui una partenza del turco da Milanello diventa un’ipotesi sempre più concreta. Per lui si sono mosse Atletico Madrid e Manchester United. Ci starebbe pensando la Juventus, alla ricerca di qualità a centrocampo, ma su di lui avrebbe fatto più di un pensiero anche l’Inter. Antonio Conte, infatti, riferisce Sport Mediaset, lo scambierebbe volentieri con Christian Eriksen, che sotto la sua gestione in nerazzurro non è mai esploso.

Tutti i club che fin qui si sono fatti avanti sono disposti ad accontentare economicamente il giocatore, a patto che si liberi a costo zero la prossima estate. Dunque, non a gennaio. Non è escluso che, a questo punto, il Milan faccia un passo avanti verso il turco, anche per non perdere circa 20 milioni in caso di partenza a giugno.

(Fonte: Sport Mediaset)