CorSera – Rivoluzione Inter: 3 intoccabili sul mercato. Sogno Pogba. Clamoroso ritorno?

L’Inter stasera è di scena a Verona per riprendersi il terzo posto e mettere pressione alla Lazio seconda in classifica. I nerazzurri, però, guardano anche al futuro e al momento restano in discussione tante possibili operazioni di mercato. “L’Inter però ha bisogno di far cassa. Godin, oggi titolare, è nella lista dei partenti, pur non garantendo introiti. Si potrebbe far mercato utilizzando se possibile tre giocatori che a oggi sembrano intoccabili: Skriniar, De Vrij e Brozovic“, spiega il Corriere della Sera che evidenzia come lo slovacco e il croato abbiano entrambi mercato in Premier.

CENTROCAMPO E SOGNI – L’Inter necessita di rinforzi in mediana che, complici anche gli infortuni, quest’anno ha dimostrato di non essere a livello delle altre prime della classe. “Sandro Tonali è il primo nome per il centrocampo, ingiusto però caricare un 20enne di aspettative enormi. Arturo Vidal a Conte piace, potrebbe arrivare, ma ha 33 anni. Servirebbe altro, un alto profilo come il 27enne Paul Pogba. Il francese è un sogno e ha il contratto in scadenza a giugno 2021. Gli ostacoli sono due: l’ingaggio stratosferico e il legame con la Juventus. È però il tipo di giocatore nella testa di Conte, qualcuno forte fisicamente, con il gol addosso“, aggiunge il CorSera.

ZANIOLO E DZEKO – Da tenere in considerazione, sempre secondo il quotidiano, anche il profilo di Zaniolo: l’Inter ha una percentuale (20%) sulla futura rivendita della Roma e, qualora lo trattasse, avrebbe di fatto uno sconto decisamente importante. Piace anche Milinkovic-Savic ma il prezzo stabilito da Lotito resta comunque elevato. In attacco c’è un nome caldo ed è quello di Edin Dzeko, profilo che piace a Conte nonostante i 34 anni di età.