Inter, riecco Skriniar: due big di Premier tornano alla carica, lo slovacco vuole…

Nella trasferta di Verona di domani sera alle 21:45 al ‘Bentegodi‘ contro la rivelazione Hellas, Antonio Conte ritrova Milan Skriniar. Il difensore slovacco ha scontato le tre giornate di squalifica rimediato nel finale di gara contro il Sassuolo, terminata con il risultato di 3-3. Un recupero importante per i nerazzurri, che dovranno fare a meno di D’Ambrosio e Bastoni.

Niente ricorso ma multa. Il club nerazzurro ha lanciato un segnale chiaro a Skriniar dopo la squalifica. A Verona toccherà allo slovacco ex Sampdoria dimostrare di essersi messo alle spalle lo stop e riprendersi l’Inter.

Skriniar vuole lanciare un messaggio alla società, proprio nel momento in cui sono tornate le sirene della Premier: secondo quanto riferisce Calciomercato.com, Manchester City e United sono tornate a bussare alla porta del club nerazzurro. L’Inter non ha mai considerato la possibilità di cedere lo slovacco se non davanti a un’offerta fuori mercato, per ora mai arrivate. Ma dall’altra parte, un rendimento continuo al di sotto delle aspettative potrebbe portare il club nerazzurro a delle riflessioni: ora Skriniar deve voltare pagina per riprendersi l’Inter e tenersela stretta.