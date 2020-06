Inter, Conte ha un solo nome in testa. “Non ci sarà giorno in cui non lo chiederà”

L’Inter fa le cose in grande ed è già al lavoro per costruire la squadra del futuro. Achraf Hakimi è ormai ad un passo, così come Sandro Tonali: due colpi in prospettiva che miglioreranno ulteriormente l’organico nerazzurro. Ma c’è un nome che Antonio Conte non dimentica: quello di Arturo Vidal, suo vero e proprio pupillo. Lo spiega Il Giorno, che conferma come il tecnico continui a chiedere alla dirigenza di portare il cileno a Milano nel prossimo mercato: “Non ci sarà giorno, come ce ne sono stati pochi da un anno a questa parte, in cui Conte non farà alla dirigenza il nome di Arturo Vidal”, spiega il quotidiano.