SM – Inter, una cessione per la coppia dei sogni di Conte. E spunta uno scambio a sorpresa

Continua il forte pressing del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez. Il presidente Bartomeu e i suoi collaboratori hanno deciso di virare fortemente sull’argentino, abbandonando definitivamente la pista Neymar. Il Barcellona, riporta SportMediaset, si sente in posizione di forza dopo il sì del Toro ha dato a Messi nell’ultima telefonata tra i due e del sì dei suoi agenti alla proposta da 7 milioni di euro a stagione. L’Inter non vuole privarsene e pretende la clausola di 111 milioni o offerte equivalenti da circa 80 milioni più contropartite: oltre ai soliti Vidal e Arthur, non ci sono altri profili che piacciono all’Inter. La trattativa sempre più in salita.

Da monitorare anche il possibile riscatto di Mauro Icardi da parte del Paris Saint-Germain. E la cessione di uno dei due argentini permetterebbe l’assalto di Marotta a Chiesa e Tonali, coppia che Conte sogna di avere a disposizione. Per convincere Commisso, potrebbe essere decisivo il cartellino di Nainggolan e un conguaglio di 30 milioni. Per il bresciano, invece, può essere scambiato Pinamonti in aggiunta ad una cifra da definire. Kumbulla? L’Inter ha il sì del giocatore, che però può restare in prestito a Verona: il club nerazzurro ha infatti in testa lo scambio Izzo-Gagliardini per sostituire Godin.