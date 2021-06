Inter, ritorna Cordaz: due le motivazioni. Radu e Stankovic via? Il punto

Alex Cordaz è destinato a tornare all'Inter dopo aver vinto Scudetto e Torneo di Viareggio con la Primavera

"Ritorno al futuro. E chissà che emozione e quanti ricordi torneranno alla mente quando varcherà di nuovo i cancelli di Appiano Gentile. Alex Cordaz è pronto a tornare a casa, quasi venti anni dopo aver vinto lo scudetto Primavera e il torneo di Viareggio". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'imminente ritorno di Alex Cordaz all'Inter. Dopo 17 anni dall'esordio ufficiale in prima squadra - semifinale di Coppa Italia contro la Juve finita 2-2, Cordaz subentrò dopo l'espulsione di Toldo -, il ds Piero Ausilio ha deciso di chiamare proprio il portiere attualmente al Crotone che ha dato parere favorevole ed entusiasta per la nuova avventura.

Si tratta di una scelta sia tecnica che strategica: "Cordaz, infatti, ha dimostrato nelle due parentesi in Serie A con il Crotone di essere un portiere affidabile di esperienza e temperamento, perfetto per il ruolo di vice Handanovic qualora l’Inter decidesse di mandare a giocare Radu – appena due presenze in campionato a scudetto conquistato e neanche un minuto in Coppa Italia – o addirittura di monetizzare con la sua cessione, se ci fosse un’offerta congrua al valore del portiere nel giro della nazionale romena", spiega La Gazzetta anche se al momento si tratta di un'ipotesi remota. Cordaz è destinato, al momento, a fare il terzo portiere, liberando uno slot per la lista Champions, essendo un prodotto del settore giovanile nerazzurro. E questo potrebbe anche indurre la società a mandare in prestito Filip Stankovic, a farsi le ossa, probabilmente in Serie B.