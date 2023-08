Correa può cambiare il mercato: Inzaghi convinto. Due offerte in prestito, l’Inter vuole cederlo

"Correa è sul mercato e non è un mistero. E neppure lui ha aiutato la società a ricredersi. La due partite in Giappone, contro Al-Nassr e Psg, hanno confermato una volta di più la distanza assoluta che c’è tra le qualità tecniche indiscutibili dell’attaccante e la sua resa effettiva in campo. Qualcosa sembra cambiato. In fondo, è nell’interesse di tutti avere quattro attaccanti in rosa che partano alla pari, senza il peso di delusioni pregresse. Non sarebbe così per Correa, evidentemente, fin dalla prima partita a San Siro contro il Monza".

"Cercasi acquirenti, allora. Da settimane si vocifera di un interesse non meglio specificato dall’Arabia Saudita per il Tucu. In effetti alcuni intermediari hanno sondato il terreno per verificare la possibilità di un trasferimento. Ma fin qui nessun club ha avanzato realmente un’offerta. Non sono esclusi sviluppi in tal senso, ma ad oggi l’Inter è senza proposte concrete in mano. Per la verità, a giugno al giocatore sono arrivate proposte da due società, una dalla Spagna e un’altra dalla Premier League. Ma nessuna delle due prevedeva l’acquisto a titolo definitivo del giocatore. È la condizione che chiede l’Inter per liberare l’argentino. Un prestito non risolverebbe la questione, dovendo poi i nerazzurri andare sul mercato per l’acquisto di una quarta punta", precisa il quotidiano.