Inter, Inzaghi può sorridere: Frattesi è già un pilastro a centrocampo. Bene anche Cuadrado

"Pollice in su anche per Cuadrado. L’esterno colombiano, in soli due spezzoni di partita con i vice campioni d’Europa, ha già fatto intuire che presto potrebbe scalzare Dumfries dall’undici titolare, con la freccia già inserita sul nuovo compagno di squadra. Per quanto riguarda invece gli altri due nuovi innesti, Bisseck e Thuram, si sono intraviste ottime doti, ma chiaramente, ma il loro impatto non è stato così sfolgorante come quello di Frattesi e Cuadrado".