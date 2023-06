GdS – Correa, addio all’Inter certo: per sostituirlo due ipotesi

Il club nerazzurro lavorerà per sostituire l'attaccante argentino che non è riuscito ad avere, anche a causa degli infortuni, costanza in nerazzurro

Correa lascerà a fine stagione l'Inter. La Gazzetta dello Sport dice che il suo addio non è in dubbio. Mentre si attendono offerte per l'argentino il club nerazzurro dovrà trovare il modo di sostituirlo dopo che il giocatore non è riuscito a trovare il giusto feeling con la squadra nerazzurra: in 77 gare ha segnato 10 gol e sono stati tanti gli infortuni che hanno caratterizzato la sua avventura. L'attaccante piace al Fenerbahce ma è seguito anche in Germania.