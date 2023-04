Correa vuole restare, l’Inter invece pensa alla cessione: il prezzo per l’addio

Joaquin Correa vuole vivere un finale di stagione da protagonista in casa Inter. Al momento, il giocatore fortemente voluto da Simone Inzaghi ha deluso le aspettative in nerazzurro. Sembra destinato a fare la valigia al termine della stagione, ma la sua volontà è chiara: restare all’Inter. Ecco quanto evidenziato da calciomercato.com sul suo futuro:

Correa-Inter, la situazione

“Un finale di stagione on fire non dovrebbe cambiare il futuro dell'ex giocatore di Sampdoria, Siviglia e Lazio, destinato a fare la valigia. Semmai servirà a metterlo in vetrina, perché salvo sorprese il prossimo anno non giocherà con la maglia dell'Inter, nonostante un contratto in scadenza nel 2025 e la forte volontà del diretto interessato, che non intende cambiare aria.