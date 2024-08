In casa Inter tiene banco la questione Correa: rientrato dal prestito flop al Marsiglia - 0 gol e 0 assist col riscatto obbligatorio che non è scattato visto che il club marsigliese non si è qualificato per la Champions League -, l'argentino si è messo subito a disposizione di Inzaghi dal primo giorno di ritiro ma i feedback arrivati dalle prime amichevoli non sono positivi.