A nove giorni dall'inizio del campionato e a 22 dalla fine del mercato, è ormai chiaro dove l'Inter deve investire per completare la rosa. Il braccetto sinistro (ma forse sarebbe meglio un esterno destro) e soprattutto un attaccante. Come sottolinea il Messaggero, non sarà Gudmundsson ormai a un passo dalla Fiorentina, ma in viale della Liberazione seguono con interesse la crescita di Vanat , attaccante ucraino (nato nel 2002) della Dinamo Kiev.

"I nerazzurri, a dire il vero, lo seguono da un anno: gli osservatori nerazzurri lo hanno visionato dal vivo in più di un’occasione durante la scorsa Conference League. Vanat ha un contratto fino al 2027, parecchi estimatori in Europa e può partire per una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni. Piace, ma costa 25 milioni di euro, anche Konaté del Salisburgo. Il problema dell’Inter è che Arnautovic non vuole andare via. Così come Correa che, al momento, ha fatto sapere di non gradire un ritorno in Argentina, all’Estudiantes di Juan Sebastian Veron".