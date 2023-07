Correa sul mercato e il Tucu apre all’Arabia: ecco quanto l’Inter valuta il suo cartellino

L'argentino, che ha deluso nella sua esperienza in nerazzurro, è sul mercato

Quando l'Inter ha scoperto che qualcuno del suo entourage stava parlando con la Juve, ha abbandonato subito la trattativa col Chelsea per Romelu Lukaku. Una sorta di tradimento imperdonabile quello di Big Rom che evidentemente ha dimenticato quello che il club nerazzurro e i suoi tifosi hanno fatto per lui. Adesso l'attacco, a parte Lautaro, potrebbe essere interamente rinnovato. Infatti Joaquin Correa va considerato sul mercato.

"L’Inter valuta il cartellino 15 milioni e il Tucu si sta guardando intorno prendendo ora in considerazione pure l’ipotesi Arabia. Il suo eventuale addio costringerà l’Inter a tornare sul mercato per un altro attaccante, ma l’argomento - al momento - non è di attualità: prima va trovato l’erede di Lukaku", sottolinea Tuttosport.