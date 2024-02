Dopo il pareggio di ieri contro il Metz, l'Olympique Marsiglia di Gattuso si trova ora al settimo posto in classifica con 30 punti, a -6 dal terzo posto del Brest (che ha anche una partita in meno) che vale l'ultimo posto per la qualificazione alla prossima Champions League. Una classifica che interessa anche l'Inter, visto che all'OM gioca in prestito Joaquin Correa. Come vi abbiamo più volte riportato, nell'accordo di trasferimento è previsto che il club francese dovrebbe riscattare obbligatoriamente il calciatore in caso di qualificazione Champions. Al momento, però, questo sembra uno scenario piuttosto remoto. Ecco perché il riscatto di Correa, fin qui 12 presenze senza gol né assist, pare molto lontano. Una situazione che mette in difficoltà l'Inter, come scrive calciomercato.com: