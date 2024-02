"Con prospettive diverse: ricongiungere la Joya al suo vecchio amministratore delegato non sarebbe stato "impossibile", convincere i Blues a lasciare il belga a cifre esigue si avvicinava invece molto a quel termine tra virgolette. Con un'importante differenza: prima dell'apertura di mercato, soprattutto dopo la certezza della separazione con la Juventus, la dirigenza di viale della Liberazione aveva cominciato a tessere le trame con l'argentino analogamente a come è accaduto poi con i vari Marcus Thuram, Mehdi Taremi o Piotr Zielinski, con un modus operandi ben collaudato e vincente".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.