Tra i giocatori in uscita dall'Inter c'è sicuramente Joaquin Correa . L'attaccante argentino non rientra più nei piani di Inzaghi, ma ancora non si è fatta avanti nessuna squadra concretamente.

"Si cerca (con una certa insistenza) una destinazione in uscita anche per Joaquin Correa: al momento sui tavoli di Viale della Liberazione mancano proposte ufficiali, nonostante qualche sondaggio da parte del Genoa, che aveva pensato anche a Marko Arnautovic per sostituire Mateo Retegui. In ogni caso, fino alla fine del mercato, il club nerazzurro cercherà una destinazione per l’attaccante argentino che nel suo ultimo anno di contratto pesa a bilancio 8,5 milioni: anche in questo caso il canale con l’Arabia è sempre aperto", spiega La Gazzetta dello Sport.