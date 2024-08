"Uno stallo che si aggiunge a quello sul futuro di Joaquin Correa, ormai da tempo fuori dal progetto: l’interesse dell’Aek Atene non si è concretizzato e nessun altro club si è fatto avanti per l’argentino, voluto da Inzaghi tre anni fa e costato 33 milioni. C’è ancora un mese di tempo per trovare una via di uscita, ma sul destino di Correa non ci sono dubbi: che si tratti di un’altra squadra o di una rescissione, il 1° settembre il Tucu non vestirà più la maglia dell’Inter", sottolinea il quotidiano.