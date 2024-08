"Per Satriano si tratterebbe di un ritorno, visto che con il Brest l’attaccante uruguaiano ha giocato l’ultima stagione in prestito, segnando 4 reti in 34 presenze di Ligue 1 e contribuendo alla storica qualificazione in Champions dei francesi (al Brest aveva giocato anche tra gennaio e giugno del 2022, sempre in prestito). La soluzione evidentemente non convince fino in fondo il giocatore, che inizialmente avrebbe preferito un’esperienza in un altro club", spiega Gazzetta.