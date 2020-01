CorSera – Inter, tripla richiesta di Conte: Eriksen un sogno, assalto a Vidal. E per Politano…

Il calciomercato è ufficialmente iniziato il 2 gennaio e infatti cominciano a riscaldarsi alcune trattative in casa Inter. Nelle ultime ore, il nome di Christian Eriksen è stato accostato con grande insistenza al club nerazzurro tanto che in Danimarca danno l’affare quasi per fatto.

Il Corriere della Sera, al momento, derubrica la trattativa come “sogno” che rimane sullo sfondo. Il club nerazzurro proverà a vincere la concorrenza del Real Madrid per giugno, ma il quotidiano esclude l’ipotesi che il danese possa aggregarsi alla rosa di Conte a gennaio.

MERCATO INTER, LE ULTIME – Per il CorSera, Antonio Conte avrebbe fatto tre richieste ai dirigenti per rinforzare la squadra.“Un centrocampista incursore, un terzino sinistro, un vice-Lukaku. Il primo, com’è noto, corrisponde al profilo di Arturo Vidal, che pur premendo sui blaugrana a costo di avventurarsi in battaglie legali su premi e bonus non pagati, ieri è stato blindato da Valverde. L’Inter non perde la fiducia e aspetta paziente, consapevole che si dovrà attendere la Supercoppa di Spagna in Arabia in programma dall’8 al 12 gennaio, prima di sferrare l’assalto decisivo“.

INTER, POLITANO DECISIVO? – Il quotidiano, poi, fa anche altri due nomi per quanto concerne il mercato nerazzurro. Marcos Alonso e Olivier Giroud sono profili che piacciono all’Inter, sebbene le richieste del Chelsea (40 milioni per l’ex Fiorentina, 10 per l’ex Arsenal) siano al momento eccessive per i nerazzurri. Le tre trattative potrebbero diventare più semplici in caso di addio a titolo definitivo di Politano. “L’Inter lo valuta 25 milioni, troppi per la Roma se prima non cede Under”, chiosa il CorSera.