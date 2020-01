Inter, da Napoli: “Llorente-Politano nel vivo a fine mercato? Ma Suning vuole un altro”

Lunedì sera andrà in scena al San Paolo la sfida tra il Napoli e l’Inter. E chissà che non possa essere anche un’occasione per i due club di parlare di mercato, viste le diverse situazioni in ballo. Il Corriere del Mezzogiorno infatti spiega:

“Nell’era Ancelotti Llorente ha partecipato a tutte le 19 gare disputate, con Gattuso contro Parma e Sassuolo è a quota zero minuti. Nell’idea di calcio dell’allenatore ex Milan, che predilige centravanti più mobili nell’attacco degli spazi, Llorente fa fatica. Nella batteria degli esterni offensivi manca un mancino che può partire da destra e venire dentro al campo, così nasce l’idea di scambio Llorente-Politano che potrebbe diventare un’ipotesi più concreta nelle ultime settimane di mercato. L’Inter per l’attacco, però, preferisce Giroud“.