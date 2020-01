Vecino in partenza? GdS: “L’Inter smentisce turbolenze ma non è un caso che…”

Il futuro di Matias Vecino potrebbe essere lontano dall’Inter già a gennaio. Ha fatto clamore l’assenza dell’uruguayano tra i convocati per la sfida contro il Cagliari, a maggior ragione dopo la notizia della ‘rottura’ tra il centrocampista e Conte. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre all’addio dell’ex Fiorentina:

“La società smentisce turbolenze con l’uruguaiano, ma non a caso il suo nome nelle ultime ore è comparso nei contatti con il Milan per provare ad arrivare a Franck Kessie. In ogni caso c’è un problema di overbooking delle liste. Per i nuovi serve fare dei sacrifici. Comunque sia le ultime due settimane di mercato si profilano caldissime per Marotta e il d.s. Ausilio, con lo scalpitante Conte in fremente attesa”.