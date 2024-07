Cuadrado: “L’anno più difficile della mia carriera: grazie Inter e compagni”

Juan Cuadrado lascia l'Inter e saluta i tifosi nerazzurri e non soltanto con un post su Instagram: "L'anno più difficile della mia carriera per infortunio. Ma questo è il calcio. Ma non è come cadi, ma come ti rialzi. E con l'aiuto di Dio so che avrò un'altra opportunità per continuare a godere di ciò che amo Grazie Inter e a tutti i miei compagni", ha scritto.