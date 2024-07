L'Inter saluta Juan Cuadrado dopo la scadenza del contratto del colombiano. "Una stagione in nerazzurro e la conquista dello Scudetto della Stella: Juan Cuadrado e l’Inter si salutano. L’esterno colombiano, arrivato nell’estate del 2023, ha collezionato 12 presenze complessive: 10 in campionato e 2 in Champions League.