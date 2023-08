D’Agostino: “Arnautovic mi piace tanto, alla Roma o all’Inter potrebbe esaltarsi”

Inter, si parla di un nuovo innesto in attacco: Arnautovic, Balogun e Taremi. Chi scegliere?

"Arnautovic meglio di tutti? E' stato accostato anche alla Roma e credo sia il profilo migliore. E' un giocatore di grande carisma, sembra la fotocopia nell'atteggiamento di Ibrahimovic, del giocatore consapevole dei propri mezzi, si è creato un personaggio. Come caratteristiche mi piace tanto, ha forza fisica, qualità, non costa tanto. Per me a Roma o Milano potrebbe esaltarsi".