Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Oscar Damiani, agente, ha parlato così di Jonathan David, uno dei nomi valutati dall'Inter in scadenza l'anno prossimo: «Non un campionissimo, ma un giocatore forte. Veloce, è un calciatore di movimento, non è un centravanti statico, anche se sa far valere il suo fisico. Può giocare sia da prima che da seconda punta. Per certi versi ha un qualcosa, a livello di caratteristiche, che potrebbe ricordare Lautaro».