L'Inter, in vista della prossima stagione, è alla ricerca di rinforzi per il proprio reparti avanzato. Detto dell'interesse per Daniel Maldini , la dirigenza nerazzurra sta monitorando da mesi la situazione legata a Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, in scadenza di contratto con il Lille. I due, secondo Tuttosport, potrebbero non essere due nomi alternativi: "Il discorso Maldini, peraltro, non è legato alle voci che vorrebbero l'Inter molto interessata a Jonathan David".

Status diversi

"Tutti e due permetterebbero di abbassare l'età media dell'attacco nerazzurro, è un dato di fatto. Ma se Daniel è visto più come un'alternativa, il canadese, per l'importanza del profilo e per il peso dell'operazione economica che ne conseguirebbe, se andasse in porto, a Milano arriverebbe con ogni probabilità per fare il titolare. Difficile immaginare l'attaccante del Lille come un nuovo Arnautovic o Correa, per quel che riguarda le gerarchie".