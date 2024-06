Damiani: “Thiago Motta farà bene alla Juventus. Gli addii del Napoli…”

Osimhen, Kvaratskhelia e Di Lorenzo: andranno via tutti e tre?

“Mi sembrerebbe improbabile. Mi auguro che vada via solo uno. Nel caso di Di Lorenzo magari è una tattica per rivedere il contratto o ci sono situazioni che non conosco. Kvaratskhelia guadagna un terzo di quello che dovrebbe guadagnare, dunque dovrebbe adeguare. Bisogna farsi trovare preparati e trovare le alternative. Se uno non rimane volentieri, giusto che vada”.