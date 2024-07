L'allenatore del club toscano ha parlato del giocatore nerazzurro che è arrivato nella sua squadra in prestito dall'Inter

«Mi piace lavorare con una squadra giovane e sto lavorando con una squadra di ragazzi che mi seguono minuto per minuto». L'allenatore dell'Empoli, Roberto D'Aversa, ospite di Skysport, ha parlato dei primi giorni con la sua nuova rosa e si è soffermato anche sull'arrivo, in prestito con diritto di riscatto, di Sebastiano Esposito dall'Inter.

«Parliamo dei giocatori che sto allenando, come Esposito, che secondo me è un giovane di prospettiva. È molto forte dal mio punto di vista, deve sistemarsi su alcuni aspetti ma può ambire a palcoscenici più importanti. Mi piace parlare e ragionare sui giocatori che sto allenando ogni giorno, mi stanno dando soddisfazione. Ragiono sul campo e devo far rendere al massimo chi ho», ha detto del calciatore di proprietà nerazzurra.