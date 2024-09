Per Marotta, Ausilio e Baccin saranno mesi caldi, anche in chiave mercato. Come dite? È appena finito? Non dimenticate che Taremi e Zielinski sono affari conclusi a novembre e così dovrà essere per i nuovi parametri zero presenti sul taccuino dei dirigenti in viale della Liberazione. Jonathan David, per esempio, piace assai, anche se alle spalle ha una fila chilometrica (la quantità di direttori sportivi pronti ad accaparrarsi il giovanotto del Lille è notevole e, credete ammé, nessuno di questi attenderà gennaio per farsi sotto).