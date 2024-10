Le pagelle di Tuttosport in merito alla vittoria dell'Inter contro la Stella Rossa nella seconda giornata di Champions

Secondo Tuttosport, il migliore in campo di Inter-Stella Rossa è stato Taremi al quale il quotidiano torinese attribuisce un 8: "Encomiabile per la tenacia: strappa a Krunic la palla che porta al 2-0, a Spajic quella per il 3-0, il lavoro che fa là davanti è incredibile e finalmente si sblocca su rigore"