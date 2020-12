Inter, per il centrocampo non c’è solo De Paul. “Ok al doppio rinforzo se partono questi 3”

Il futuro di Christian Eriksen è sempre più lontano dall’Inter e le parole di Marotta nel pre-partita di Verona-Inter ne sono l’ulteriore conferma. Il danese non si è ambientato in nerazzurro e, per questo, lascerà Milano.

L’Inter punta ad ottenere il massimo dall’addio dell’ex Tottenham, per il quale ci sono due opzioni per il ritorno in Premier League e una che porta a Parigi. L’Inter, realisticamente, secondo Tuttosport può ambire ad uno scambio (Paredes o Xhaka) mentre è più difficile imbastire la trattativa con lo United per Van De Beek.

Come aggiunge Tuttosport, però, Eriksen non sarà l’unico a lasciare l’Inter. “Con il danese sono in uscita pure Nainggolan e Vecino, questo fa coltivare a Conte la speranza che possa arrivare pure Rodrigo De Paul, già obiettivo un anno fa”, chiosa Tuttosport.