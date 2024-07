De Vrij, nonostante le dichiarazioni post Olanda-Turchia lascino intendere la volontà di proseguire in nerazzurro, starebbe ragionando su un'esperienza diversa. "Da una parte la voglia di giocare da titolare con continuità, cosa che all'Inter, con l'avvento di Acerbi, non è stata più garantita nelle ultime due annate; dall'altra la possibilità di andare a monetizzare l'ultimo contratto importante della carriera in Arabia. Nei mesi scorsi su De Vrij c'era stato un interesse del Psv, ma adesso è l'Al Ittihad - in attesa di capire se sarà Pioli l'allenatore - ad averlo messo nel mirino. De Vrij per l'Inter è un punto fermo, ma al tempo stesso, col contratto in scadenza nel 2025, chiaramente, non si opporrebbe a una partenza di fronte a una buona offerta. L'Inter valuta De Vrij intorno ai 15 milioni, cifra che dall'Arabia non avrebbero difficoltà a mettere sul piatto, mentre il Psv - o un altro club olandese - potrebbe forse spingersi intorno ai 10, quota che a Milano valuterebbero comunque con attenzione", aggiunge Tuttosport.