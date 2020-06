Inter, la decisione definitiva sul riscatto di Sensi. Nainggolan-Tonali? Piano chiarissimo

Nessun dubbio sul futuro di Stefano Sensi: l’Inter eserciterà il diritto di riscatto per il centrocampista. E’ quanto risulta a Calciomercato.com, che spiega come l’Inter abbia già dato l’ok al Sassuolo in merito ai 20 milioni per il ragazzo. Solo da capire le modalità e le tempistiche dell’operazione. Spiega il portale: “La direzione però è unica: l’Inter non modifica le proprie intenzioni e acquisterà il centrocampista della Nazionale, anzi lo farà lavorare in maniera specifica in estate per evitare ogni tipo di ricaduta.

Sarà fondamentale per l’Europa League e dovrà dimostrare di essersi lasciato alle spalle un’annata con troppi infortuni, Sensi stesso ne è consapevole. Intanto la pianificazione del centrocampo versione 20/21 prosegue: Tonali è l’obiettivo numero uno, si cercherà di trovare una soluzione per cedere Nainggolan ma Antonio Conte vuole ancora puntare sui titolari di quest’anno. Tra cui Sensi, riscatto certo”.