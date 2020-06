Sensi, spunta una promessa dell’Inter. Ma ecco l’idea che “aiuta” anche il Sassuolo

Ennesimo infortunio per Stefano Sensi, protagonista di una stagione davvero sfortunata. Il quinto problema fisico del calciatore ha fatto sì che in casa Inter cominci qualche discussione sul suo futuro, magari discutendo termini differenti con il Sassuolo. E’ quanto spiega Libero, che scrive: “L’Inter si è già convinta, infatti ha promesso al dg neroverde Carnevali che il riscatto sarebbe stato esercitato. Ma alla luce dell’ennesimo infortunio stagionale di ieri, il quinto, l’accordo potrebbe essere ridiscusso. L’idea è allungare di un anno il prestito, per testare ulteriormente la tenuta di Sensi e non perdere il suo valore. Che il Sassuolo vedrebbe altrimenti diminuire.